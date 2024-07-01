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Семья Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке, - CNN

Фото: президент США Джо Байден и Джилл Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Семья президента США Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке 2024 года. Помимо этого они в частном порядке обсудили, следует ли уволить старших помощников после выступления Байдена на дебатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Советники американского лидера сообщили, что семья Байдена, включая первую леди Джилл Байден, сына Хантера Байдена и их внуков, собралась в Кэмп-Дэвиде на ранее запланированную встречу и умоляла президента продолжать борьбу за переизбрание. Один из советников заявил, что члены семьи выразили свою "безоговорочную поддержку".

По словам одного из советников, семья, явно разочарованная командой, которая готовила Байдена к дебатам с бывшим президентом Дональдом Трампом, обсуждала, следует ли уволить кого-либо из главных советников и внести изменения в штатное расписание кампании. 

Байден, однако, известен тем, что предан своим близким советникам и защищает их, и не любит увольнять помощников. По состоянию на воскресенье не было похоже, что назревают какие-либо серьезные кадровые изменения.

Семейное собрание в президентской резиденции состоялось в тот момент, когда Байден и его кампания столкнулись с лавиной призывов к президенту отказаться от участия в президентских дебатах.

По словам одного из советников, в ходе беседы обсуждалось, как члены семьи Байдена могут помочь президенту, а не то, стоит ли ему пересматривать свою кандидатуру.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

В ноябре этого года в США пройдут президентские выборы. На прошлой неделе состоялись первые теледебаты между кандидатами - Джо Байденом и Дональдом Трампом.

По итогам дебатов 67% зрителей признали, что Трамп выиграл у Байдена, а 33% считали, что лучше выступил действующий президент США.

Об основных выводах из президентских дебатов в США - читайте в материале РБК-Украина.

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