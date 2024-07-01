Семья Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке, - CNN

Советники американского лидера сообщили, что семья Байдена, включая первую леди Джилл Байден, сына Хантера Байдена и их внуков, собралась в Кэмп-Дэвиде на ранее запланированную встречу и умоляла президента продолжать борьбу за переизбрание. Один из советников заявил, что члены семьи выразили свою "безоговорочную поддержку".

По словам одного из советников, семья, явно разочарованная командой, которая готовила Байдена к дебатам с бывшим президентом Дональдом Трампом, обсуждала, следует ли уволить кого-либо из главных советников и внести изменения в штатное расписание кампании.

Байден, однако, известен тем, что предан своим близким советникам и защищает их, и не любит увольнять помощников. По состоянию на воскресенье не было похоже, что назревают какие-либо серьезные кадровые изменения.

Семейное собрание в президентской резиденции состоялось в тот момент, когда Байден и его кампания столкнулись с лавиной призывов к президенту отказаться от участия в президентских дебатах.

По словам одного из советников, в ходе беседы обсуждалось, как члены семьи Байдена могут помочь президенту, а не то, стоит ли ему пересматривать свою кандидатуру.