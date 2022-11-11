Родина Байдена і не тільки. Росія заборонила в'їзд 200 американцям

Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 11 листопада, оголосило про те, що 200 громадян США вчергове поповнили "чорний список" людей, яким заборонено в’їзд на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ РФ .

Більшість перелічених у повідомленні російського МЗС осіб є чинними конгресменами або їхніми чоловіками й дружинами, зокрема чоловік спікерки Палати представників США Пол Пелосі та сенатор Берні Сандерс, який балотувався в президенти США у 2020 році.

Також серед підсанкційних осіб - сестра й два брати Байдена, двоє пасинків міністра оборони Ллойда Остіна та його заступник Колін Каль, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, радник міністра оборони України Джон Абізаїд, командувач силами США в Європі Кристофер Каволі, історик Тімоті Снайдер, письменниця Енн Еплбаум.

"Серед перелічених осіб - окремі представники органів влади та законодавці, а також їхні близькі родичі, керівники компаній і підприємств ВПК, експерти та лобісти, залучені до розкручування русофобської кампанії та підтримки режиму в Києві", - йдеться у повідомленні міністерства.

Наразі у цьому списку перебувають 1073 громадянина США.