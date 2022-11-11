Родина Байдена і не тільки. Росія заборонила в'їзд 200 американцям
Міністерство закордонних справ Росії в п’ятницю, 11 листопада, оголосило про те, що 200 громадян США вчергове поповнили "чорний список" людей, яким заборонено в’їзд на територію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ РФ.
Більшість перелічених у повідомленні російського МЗС осіб є чинними конгресменами або їхніми чоловіками й дружинами, зокрема чоловік спікерки Палати представників США Пол Пелосі та сенатор Берні Сандерс, який балотувався в президенти США у 2020 році.
Також серед підсанкційних осіб - сестра й два брати Байдена, двоє пасинків міністра оборони Ллойда Остіна та його заступник Колін Каль, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, радник міністра оборони України Джон Абізаїд, командувач силами США в Європі Кристофер Каволі, історик Тімоті Снайдер, письменниця Енн Еплбаум.
"Серед перелічених осіб - окремі представники органів влади та законодавці, а також їхні близькі родичі, керівники компаній і підприємств ВПК, експерти та лобісти, залучені до розкручування русофобської кампанії та підтримки режиму в Києві", - йдеться у повідомленні міністерства.
Наразі у цьому списку перебувають 1073 громадянина США.
Водночас проти самої Російської Федерації продовжують впроваджувати санкції країни і в Європі, і на інших континентах. Так, влада Туреччини заборонила російським літакам з подвійною реєстрацією літати у своєму повітряному просторі з 1 листопада. Через це збільшилась тривалість деяких рейсів.
Крім того, нещодавно британський уряд заморозив активи на загальну суму 18 млрд фунтів стерлінгів (20,5 млрд доларів), що належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями за вторгнення Москви до України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.