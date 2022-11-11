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Семья Байдена и не только. Россия запретила въезд 200 американцам

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Россия, Пятница 11 ноября 2022 22:07
Семья Байдена и не только. Россия запретила въезд 200 американцам Фото: Россия продолжает изолировать себя от цивилизованного мира санкционными списками на въезд (УНИАН)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел России в пятницу, 11 ноября, объявило о том, что 200 граждан США в очередной раз пополнили "черный список" людей, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РФ.

Большинство перечисленных в сообщении российского МИД лиц являются действующими конгрессменами или их супругами, в том числе муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2020 году.

Также среди подсанкционных лиц - сестра и два брата президента США Джо Байдена, двое пасынков министра обороны Ллойда Остина и его заместитель Колин Каль, спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, советник министра обороны Украины Джон Абизаид, командующий силами США в Европе Кристофер Каволи, историк Тимоти Снайдер, писательница Энн Эпплбаум.

"Среди перечисленных лиц - отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве", - говорится в сообщении министерства.

Сейчас в этом списке находятся 1073 гражданина США.

В то же время, против самой Российской Федерации продолжают вводить санкции и в Европе, и на других континентах. Так, власти Турции запретили российским самолетам с двойной регистрацией летать в своем воздушном пространстве с 1 ноября.

Кроме того, недавно британское правительство заморозило активы на общую сумму 18 млрд фунтов стерлингов (20,5 млрд долларов), принадлежащих российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями за вторжение Москвы в Украину.

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