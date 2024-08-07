Родичів українських військовополонених попередили про російський шантаж і дали поради
Росія за допомогою погроз намагається схилити до співпраці родичів українських військовополонених. Їм пропонують проводити теракти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.
За інформацією штабу останнім часом спостерігається активізація російських спроб впливу на родичів українських військовополонених.
"Невідомі телефонують представникам сімей і намагаються змусити їх до співпраці, зокрема передачі розвідувальної інформації або виведення з ладу цивільної інфраструктури, терористичної діяльності", - сказано в повідомленні.
Натомість ворог пропонує або покращення умов утримання полонених, або вдається до загроз.
Координаційний штаб закликав родичів військовополонених не мовчати та не приховувати випадки таких контактів. Фахівці допоможуть з честю вийти з таких ситуацій та убезпечити родичів у полоні.
Також у штабі уточнили, що неінформування про такі факти чи діяльність на догоду ворогові може мати тяжкі та непоправні наслідки.
Заклик до родичів полонених
Нагадаємо, з перших місяців повномасштабної війни родичів українських військовополонених просять не розповсюджувати особисті дані захисників.
У ГУР попереджали, що такою інформацією можуть користуватися шахраї чи російські спецслужби у своїх цілях.
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