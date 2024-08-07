Родственников украинских военнопленных предупредили о российском шантаже и дали советы

Россия при помощи угроз пытается склонить к сотрудничеству родственников украинских военнопленных. Им предлагают проводить теракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram .

По информации штаба, последнее время наблюдается активизация российских попыток влияния на родственников украинских военнопленных.

"Неизвестные обзванивают представителей семей и пытаются заставить их к сотрудничеству, в частности, передачи разведывательной информации или выведение из строя гражданской инфраструктуры, террористической деятельности", - сказано в сообщении.

Взамен враг предлагает либо улучшение условий содержания пленных, либо прибегает к угрозам.

Координационный штаб призвал родственников военнопленных не молчать и не скрывать случаи таких контактов. Специалисты помогут с честью выйти из таких ситуаций и обезопасить родственников в плену.

Также в штабе уточнили, что неинформирование о таких фактах или деятельности в угоду врагу может иметь тяжелые и невосполнимые последствия.