ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родственников украинских военнопленных предупредили о российском шантаже и дали советы

Среда 07 августа 2024 16:59
UA EN RU
Родственников украинских военнопленных предупредили о российском шантаже и дали советы Иллюстративное фото: Россия пытается шантажировать родственников украинских военнопленных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия при помощи угроз пытается склонить к сотрудничеству родственников украинских военнопленных. Им предлагают проводить теракты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

По информации штаба, последнее время наблюдается активизация российских попыток влияния на родственников украинских военнопленных.

"Неизвестные обзванивают представителей семей и пытаются заставить их к сотрудничеству, в частности, передачи разведывательной информации или выведение из строя гражданской инфраструктуры, террористической деятельности", - сказано в сообщении.

Взамен враг предлагает либо улучшение условий содержания пленных, либо прибегает к угрозам.

Координационный штаб призвал родственников военнопленных не молчать и не скрывать случаи таких контактов. Специалисты помогут с честью выйти из таких ситуаций и обезопасить родственников в плену.

Также в штабе уточнили, что неинформирование о таких фактах или деятельности в угоду врагу может иметь тяжелые и невосполнимые последствия.

Призыв к родственникам пленных

Напомним, с первых месяцев полномасштабной войны родственников украинских военнопленных просят не распространять личные данные защитников.

В ГУР предупреждали, что такой информацией могут пользоваться мошенники или российские спецслужбы в своих целях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
СБУ подбила российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона, - источник
СБУ подбила российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона, - источник
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую