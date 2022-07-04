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Родственников пленных просят не распространять личные данные защитников: почему это важно

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 11:28
Родственников пленных просят не распространять личные данные защитников: почему это важно Фото: родных военнопленных просят не распространять личные данные воинов (zsu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Родственников украинских военнопленных просят не распространять личные данные защитников. Ими могут воспользоваться мошенники и спецслужбы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

Украинцев призвали не передавать непроверенным лицам личные данные военных, в частности паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место пребывания, фото в военной форме и тому подобное.

По данным разведчиков, российские спецслужбы под видом представителей госслужб или "общественных организаций" выходят на связь с родными пленных и выманивают важную информацию.

Передача такой информации может навредить пленному, поскольку ее могут опубликовать в сети с негативными призывами. Сведениями о местах дислокации или военной части может воспользоваться противник, что поставит под угрозу жизни других украинских защитников.

Кроме того, информацию могут использовать и против родных. Мошенники часто просят "выкуп" за солдат, однако ожидать возвращения военного не стоит.

В ГУР напомнили, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации.

Напомним, недавно Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными. Домой вернулись 144 украинских военных, среди них защитники Мариуполя.

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