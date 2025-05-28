Родич Бойка покине керівництво "Укргідроенерго", - ЗМІ

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, найближчим часом може бути звільнений з держкомпанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".
"У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", - каже джерело видання.
Сирота очолює державну "Укргідроенерго" з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.
Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника "Укргідроенерго" Роксолана Сирота - відома як співачка Roxolana - заміжня за одним із синів Юрія Бойка.
За даними Наших грошей, саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював "Укргідроенерго" 15 років.
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