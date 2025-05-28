Родич Бойка покине керівництво "Укргідроенерго", - ЗМІ

"У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений", - каже джерело видання.

Сирота очолює державну "Укргідроенерго" з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.

Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника "Укргідроенерго" Роксолана Сирота - відома як співачка Roxolana - заміжня за одним із синів Юрія Бойка.

За даними Наших грошей, саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював "Укргідроенерго" 15 років.