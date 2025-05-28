Родственник Бойко покинет руководство "Укргидроэнерго", - СМИ

"В среду заявление Сироты должен рассмотреть Наблюдательный совет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99% он будет уволен", - говорит источник издания.

Сирота возглавляет государственную "Укргидроэнерго" с 2010 года и был назначен во времена, когда Юрий Бойко возглавлял Министерство энергетики.

Игорь Сирота является сватом Юрия Бойко. Дочь руководителя "Укргидроэнерго" Роксолана Сирота - известная как певица Roxolana - замужем за одним из сыновей Юрия Бойко.

По данным Наших грошей, именно Бойко лоббировал назначение Сироты руководителем госкомпании. Он возглавлял "Укргидроэнерго" 15 лет.