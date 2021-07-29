Rocket Lab вывела на орбиту спутник Космических сил США

Запуск ракеты-носителя Electron состоялся в девять часов утра по киевскому времени с космодрома Rocket Lab Launch Complex 1, что расположен на полуострове Махия в Новой Зеландии. Уже в 9:53 спутник вышел на орбиту.





Это 21 запуск Electron в рамках программы космических испытаний Минобороны США. Отмечается, что спутник будут использовать для наблюдения за целями и разведки.





Стоит отметить, что Rocket Lab планировала осуществить сегодняшний запуск 15 мая, однако во время второй фазы запуска - эксперты обнаружили проблемы с двигателем ракеты-носителя.