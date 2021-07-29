Rocket Lab вивела на орбіту супутник Космічних військ США

Запуск ракети-носія Electron відбувся о дев’ятій годині ранку за київським часом з космодрому Rocket Lab Launch Complex 1, що розташований на півострові Махія в Новій Зеландії. Вже о 9:53 супутник вийшов на орбіту.





Це 21 запуск Electron в рамках програми космічних випробувань Міноборони США. Зазначається, що супутник використовуватимуть для спостереження за цілями й розвідки.





Варто відзначити, що Rocket Lab планувала здійснити сьогоднішній запуск 15 травня, втім під час другої фази запуску - експерти виявили проблеми з двигуном ракети-носія.