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Rocket Lab вивела на орбіту супутник Космічних військ США

Автор: Сергій Пишкін

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab запустила у космос супутник Космічних Сил США. Пристрій використовуватиметься у власних потребах Міністерства оборони США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Запуск ракети-носія Electron відбувся о дев’ятій годині ранку за київським часом з космодрому Rocket Lab Launch Complex 1, що розташований на півострові Махія в Новій Зеландії. Вже о 9:53 супутник вийшов на орбіту.



Це 21 запуск Electron в рамках програми космічних випробувань Міноборони США. Зазначається, що супутник використовуватимуть для спостереження за цілями й розвідки.



Варто відзначити, що Rocket Lab планувала здійснити сьогоднішній запуск 15 травня, втім під час другої фази запуску - експерти виявили проблеми з двигуном ракети-носія.

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