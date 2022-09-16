Rocket Lab вывел на орбиту коммуникационный спутник: видео запуска ракеты

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com .

Отмечается, что это был 30-й запуск для ракеты-носителя Electron со спутником на борту. Операция прошла с космодрома в Новой Зеландии.

Time flies when you're flying Our 30th Electron leaves the pad at Launch Complex 1 on its way to orbit for @synspective. pic.twitter.com/FBddgLWyjx — Rocket Lab (@RocketLab) September 15, 2022

Уже через 53 минуты после запуска, спутник компании Synspective расположился на запланированной орбите, которая находится в 563 километрах над Землей.

В Rocket Lab отметили, что спутник будет передавать изображения, на которых будут фиксироваться изменения поверхности Земли. В то же время он будет прекрасно работать в независимости от погодных условий, или промежутка времени.