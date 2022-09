Rocket Lab вывел на орбиту коммуникационный спутник: видео запуска ракеты

Отмечается, что это был 30-й запуск для ракеты-носителя Electron со спутником на борту. Операция прошла с космодрома в Новой Зеландии.

Time flies when you're flying Our 30th Electron leaves the pad at Launch Complex 1 on its way to orbit for @synspective. pic.twitter.com/FBddgLWyjx