Rocket Lab вивів на орбіту комунікаційний супутник: відео запуску ракети

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com .

Зазначається, що це був 30-й запуск для ракети-носія Electron зі супутником на борту. Операція відбулась з космодрому в Новій Зеландії.

Time flies when you're flying Our 30th Electron leaves the pad at Launch Complex 1 on its way to orbit for @synspective. pic.twitter.com/FBddgLWyjx — Rocket Lab (@RocketLab) September 15, 2022

Вже через 53 хвилини після запуску, супутник компанії Synspective розташувався на запланованій орбіті, яка знаходиться у 563 кілометрах над Землею.

У Rocket Lab зауважили, що супутник передаватиме зображення, на яких фіксуватимуться зміни поверхні Землі. Водночас він чудово працюватиме в незалежності від погодних умов, або ж проміжку часу.