Роcія намагається вдавати, що не викрадає українських дітей, - Зарівна

Коли ми говоримо про повернення українських дітей, яких викрадає росія, то маємо розуміти, що для країни-терориста - це питання у тому числі політичне.
Про це заявила радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram.
“Нещодавно так званий дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, на яку у березні Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт, як і на Путіна, заявила, що родичам передали українських дітей, які відпочивали в Краснодарському краї і затрималися з поверненням. Але це замилювання очей та відверта політична брехня. Відео з щасливими російськими мамусями, які всиновлюють викрадених дітей, - зафіксовані в якості доказів”, - зазначила Зарівна.
Вона зазначила, що це за допомогою таких маніпуляцій Росія намагається виходити з ситуацій, коли не виходить приховувати злочини і вони стають публічними.
Нагадаємо, раніше Зарівна розповіла, що в ОП роблять для повернення дітей, викрадених Росією.
За її словами, наразі ідентифіковані понад 19 тисяч наших дітей, які були незаконно депортовані до РФ. Але цифра може бути значно більшою.
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