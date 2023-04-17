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Россия пытается делать вид, что не похищает украинских детей, - Заривна

Фото: Россия пытается делать вид, что не похищает украинских детей (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Когда мы говорим о возвращении украинских детей, которых похищает россия, должны понимать, что для страны-террориста - это вопрос в том числе политический.

Об этом заявила советника главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заровна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram.

"Недавно так называемый детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, на которую в марте Международный суд в Гааге выдал ордер на арест, как и на Путина, заявила, что родственникам передали украинских детей, отдыхавших в Краснодарском крае и задержавшихся с возвращением. Но это восхищение глаз и откровенная политическая ложь. Видео со счастливыми российскими мамочками, усыновляющими похищенных детей, зафиксированы в качестве доказательств”, - отметила Заривна.

Она отметила, что это посредством таких манипуляций Россия пытается выходить из ситуаций, когда не получается скрывать преступления и они становятся публичными.

Напомним, ранее Заривна рассказала, что в ОП делают для возвращения детей, похищенных Россией.

По ее словам, в настоящее время идентифицированы более 19 тысяч наших детей, незаконно депортированных в РФ. Но цифра может быть значительно больше.

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