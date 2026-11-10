RoboЗБІР. Київстар і "Повернись живим" збирають 35 млн грн на НРК для військових

Ініціатива реалізується за підтримки генерального медіапартнера 1+1 Media та партнера Київстар ТБ.

"Підтримка українського війська залишається одним із наших ключових пріоритетів. Ми продовжуємо об'єднувати зусилля з надійними партнерами та залучати до допомоги абонентів Київстар", - коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

"RoboЗБІР - це ще один крок до того, щоб сучасні технології допомагали зберігати найцінніше - життя українських захисників", - додає він.

Наземні роботи рятують життя: на що спрямують 35 млн грн

Сьогодні евакуація поранених, доставка спорядження та провізії на передові позиції пов'язані із щоденним ризиком для військових. НРК дають змогу виконувати евакуаційні, логістичні та розмінувальні завдання без безпосередньої участі людей, зменшуючи їхнє перебування в небезпечних зонах.

"На сьогодні наземні роботизовані комплекси стали невід'ємною частиною сучасної війни та допомагають військовим здійснювати десятки тисяч місій щомісяця. На окремих ділянках фронту евакуація поранених і логістика неможлива без НРК", - зазначають у "Повернись живим".

RoboЗбір підсилить проєкт Фонду RoboBro, мета якого - врятувати щонайменше 1000 життів військових за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Зібрані кошти спрямують на закупівлю комплексів "Мауль", "Терміт 2.0", "Поні" та "Унгеціфер" для чотирьох підрозділів: 1-го окремого медичного батальйону, 47-ї та 60-ї окремих механізованих бригад, а також 125-ї окремої важкої механізованої бригади.

Як долучитися до RoboЗБОРУ

Долучитися до проєкту та підтримати українських військових може кожен охочий, зробивши донат на сторінці RoboЗБІР або через офіційну "банку" проєкту.

Абоненти Київстар передплатної форми обслуговування можуть долучитись до збору, активувавши Суперсилу "Допомога ЗСУ+".

Для цього потрібно надіслати будь-яке SMS або зателефонувати на безкоштовний номер 88032. Щомісяця до 50 грн від кожної оплати тарифу буде спрямовано на RoboЗБІР. Суперсила доступна відповідно до умов тарифу.

"Роботи змінюють хід історії, а ми - маємо забезпечити ними військо!", - наголошують у Київстар та "Повернись живим".

Про Київстар

ПрАТ "Київстар" - провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2026 року обслуговував близько 21,7 млн абонентів мобільного та понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв'язку.

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.