Роботу "зернового коридору" продовжать після 22 листопада

Угоду щодо експорту українського продовольства, термін дії якої визначався до 22 листопада, продовжать і надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури .

Сьогодні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів переговори з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром в Спільному координаційному центрі у Стамбулі щодо реалізація "зернової ініціативи" та продовження її дії після 22 листопада.

"Сторони-учасники "Ініціативи" - ООН, Туреччина та Україна, висловили готовність продовжити її дію і запевнили у докладанні максимальних зусиль для її успішної реалізації. На даний момент немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку дії "зернового коридору" було експортовано понад 7,7 млн тонн агропродукції.