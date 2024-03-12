Міноборони Британії розсекретило відео роботи лазерної зброї DragonFire

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії .

Перше випробування військового лазера, який допоможе підвищити точність стрільби й зменшити залежність від дорогих боєприпасів, провели 19 січня.

DragonFire is a new laser being developer by @dstlmod for the military.



Watch its first high-power firing against an aerial target.



https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 11, 2024

Під час випробувань система здійснювала потужні постріли по повітряних цілях. Дальність дії DragonFire засекречена, втім, вона здатна вразити будь-яку видиму ціль.

За даними Міноборони Британії, DragonFire використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазер високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра, повідомили британські військові.

Зазначається, що зброя вражає цілі зі швидкістю світла й використовує інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь. Використання лазера протягом 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації DragonFire зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.