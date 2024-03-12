ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони Британії розсекретило відео роботи лазерної зброї DragonFire

Вівторок 12 березня 2024 16:48
UA EN RU
Міноборони Британії розсекретило відео роботи лазерної зброї DragonFire Фото: Британська лазерна зброя DragonFire (скріншот з відео)
Автор: RBC.UA

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео стрільби лазерної "зброї майбутнього" DragonFire по повітряних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії.

Перше випробування військового лазера, який допоможе підвищити точність стрільби й зменшити залежність від дорогих боєприпасів, провели 19 січня.

Під час випробувань система здійснювала потужні постріли по повітряних цілях. Дальність дії DragonFire засекречена, втім, вона здатна вразити будь-яку видиму ціль.

За даними Міноборони Британії, DragonFire використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазер високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра, повідомили британські військові.

Зазначається, що зброя вражає цілі зі швидкістю світла й використовує інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь. Використання лазера протягом 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації DragonFire зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ізраїльська компанія Rafael нещодавно провела випробування системи протиповітряної оборони Spyder AiO.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Збройні сили України
NEWS
Після довгої перерви. США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, - ЗМІ
Після довгої перерви. США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, - ЗМІ
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог