Міноборони Британії розсекретило відео роботи лазерної зброї DragonFire

Перше випробування військового лазера, який допоможе підвищити точність стрільби й зменшити залежність від дорогих боєприпасів, провели 19 січня.

DragonFire is a new laser being developer by @dstlmod for the military.



Watch its first high-power firing against an aerial target.



https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87