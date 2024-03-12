Минобороны Британии рассекретило видео работы лазерного оружия DragonFire

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии .

Первое испытание военного лазера, который поможет повысить точность стрельбы и снизить зависимость от дорогих боеприпасов, провели 19 января.

DragonFire is a new laser being developer by @dstlmod for the military.



Watch its first high-power firing against an aerial target.



https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 11, 2024

В ходе испытаний система производила мощные выстрелы по воздушным целям. Дальность действия DragonFire засекречена, впрочем, оружие способно поразить любую видимую цель.

По данным Минобороны Британии, DragonFire использует британскую технологию, позволяющую доставить лазер высокой мощности на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния километра, сообщили британские военные.

Отмечается, что оружие поражает цели со скоростью света и использует интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель насквозь. Использование лазера в течение 10 секунд по стоимости эквивалентно использованию обычного обогревателя в течение часа. Стоимость эксплуатации DragonFire обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел.