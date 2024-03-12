ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны Британии рассекретило видео работы лазерного оружия DragonFire

Вторник 12 марта 2024 16:48
UA EN RU
Минобороны Британии рассекретило видео работы лазерного оружия DragonFire Фото: Британское лазерное оружие DragonFire (скриншот с видео)
Автор: RBC.UA

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео стрельбы лазерного "оружия будущего" DragonFire по воздушным целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

Первое испытание военного лазера, который поможет повысить точность стрельбы и снизить зависимость от дорогих боеприпасов, провели 19 января.

В ходе испытаний система производила мощные выстрелы по воздушным целям. Дальность действия DragonFire засекречена, впрочем, оружие способно поразить любую видимую цель.

По данным Минобороны Британии, DragonFire использует британскую технологию, позволяющую доставить лазер высокой мощности на большие расстояния. Необходимая точность эквивалентна попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния километра, сообщили британские военные.

Отмечается, что оружие поражает цели со скоростью света и использует интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель насквозь. Использование лазера в течение 10 секунд по стоимости эквивалентно использованию обычного обогревателя в течение часа. Стоимость эксплуатации DragonFire обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что израильская компания Rafael недавно провела испытания системы противовоздушной обороны Spyder AiO.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Вооруженные силы Украины
NEWS
"Телевизор врет". Эксперт назвал ключевую миссию добровольцев в прорыве границы России
"Телевизор врет". Эксперт назвал ключевую миссию добровольцев в прорыве границы России
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг