UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Роботодавцям збільшили компенсацію за працевлаштування переселенців

Фото: уряд збільшив компенсацію за роботу для ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів збільшив строки і розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

За даними прес-служби, загальна тривалість надання компенсації збільшена з двох до трьох місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю - до шести місяців.

Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 гривень на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 гривень, а з 1 квітня - 8 000 гривень.

Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівник, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у 2023 році фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх переселенців збільшили у 1,5 рази. Водночас на початку року Кабінет міністрів вніс зміни до програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. У разі "дострокового" звільнення кошти потрібно буде повернути.

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років - 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особиработа в Украине