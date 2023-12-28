Роботодавцям збільшили компенсацію за працевлаштування переселенців

За даними прес-служби, загальна тривалість надання компенсації збільшена з двох до трьох місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю - до шести місяців.

Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 гривень на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 гривень, а з 1 квітня - 8 000 гривень.

Тобто, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тисяч гривень за таку особу. Якщо це буде ВПО з числа осіб з інвалідністю, то такі виплати можуть складати до 48 тисяч гривень на кожного відповідного працівник, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у 2023 році фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх переселенців збільшили у 1,5 рази. Водночас на початку року Кабінет міністрів вніс зміни до програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. У разі "дострокового" звільнення кошти потрібно буде повернути.

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років - 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.