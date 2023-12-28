Работодателям увеличили компенсацию за трудоустройство переселенцев

По данным пресс-службы, общая продолжительность компенсации увеличена с двух до трех месяцев, за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью - до шести месяцев.

Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 гривен в месяц, то теперь такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 гривен, а с 1 апреля - 8 000 гривен.

То есть если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен. Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого работника, отметили в пресс-службе.

Напомним, в 2023 году финансирование программ содействия трудоустройству внутренних переселенцев было увеличено в 1,5 раза. В то же время, в начале года Кабинет министров внес изменения в программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. В случае "досрочного" увольнения средства нужно будет вернуть.

По прогнозу Кабинета министров, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2024 году составит 18,7%, а количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет - 12,3 млн человек. Таким образом, будут искать работу более 2,5 млн. человек.