ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні змінили механізм компенсації за працевлаштування переселенців

Новость на русском →
Україна, Середа 25 січня 2023 11:39
В Україні змінили механізм компенсації за працевлаштування переселенців Фото: роботодавцям погіршили умови компенсацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до програми виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. У разі "дострокового" звільнення кошти потрібно буде повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Загалом ми маємо сім мільйонів внутрішньо переміщених осіб, для яких питання пошуку нового робочого місця є надзвичайно актуальним", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, цього року збільшили в 1,5 рази фінансування програм сприяння працевлаштування внутрішніх переселенців.

Зокрема, згідно з внесеними змінами, роботодавець отримує:

  • 1) компенсацію витрат на оплату праці (але не більше двох розмірів мінімальної заробітної плати) за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО на умовах строкових трудових договорів тривалістю не більше шести календарних місяців, за умови збереження гарантій зайнятості такої особи протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у два рази;
  • 2) компенсацію витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з числа безробітних ВПО, яких працевлаштовано строком не менше ніж на 12 календарних місяців. Розмір компенсації визначається Кабінетом міністрів України в межах вартості навчання з перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Також встановлюється, що у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості, сума виплачених коштів повертається у повному обсязі.

"Єдине виключення з цього - коли на його робоче місце роботодавцем працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням територіального центру зайнятості до закінчення встановленого строку збереження гарантій зайнятості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до історичного мінімуму. Тільки 89,8 тисяч громадян отримують допомогу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки
NEWS
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
Понад 900 окупантів, літак та десятки техніки: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон