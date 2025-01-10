Роботодавцям можуть дозволити читати листування співробітників: що відомо

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Що відомо про новий Трудовий кодекс України

Нещодавно Міністерство економіки пропонувало до громадського обговорення проект Трудового кодексу України.

Згідно з текстом документа, цей кодекс:

розкриває конституційні засади, які проголошують Україну демократичною, соціальною та правовою державою

визначає правові механізми реалізації права на працю, його захисту

увиразнює баланс інтересів працівників та роботодавців

"Продовжуючи сторічну традицію кодифікації трудового законодавства, цей кодекс є новочасним етапом унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство", - йдеться у документі.

Громадський діяч та експерт із політичних питань Ігор Попов у своєму Facebook пояснив, що чинний нині в Україні кодекс є "спадкоємцем ще радянських трудових відносин".

"Його ідеологія - широкі права найманого працівника, в тому числі захист від додаткових доручень, наднормової роботи, складна процедура звільнення. Подібний підхід застосовується в більшості європейських країн", - розповів він.

Водночас проект нового кодексу, за словами Попова, пропонує реформувати трудові відносини "в сторону посилення прав роботодавця".

Допис Попова у Facebook (скриншот: facebook.com/igor.popov.5283)

Структура, завдання, засади та принципи нового кодексу

В цілому новий Трудовий кодекс України складається із шести книг, які охоплюють основні аспекти трудових відносин:

Книга перша - "Загальні положення"

Книга друга - "Індивідуальні трудові відносини"

Книга третя - "Колективні трудові відносини"

Книга четверта - "Трудові спори"

Книга п'ята - "Безпека та здоров'я працівників"

Книга шоста - "Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства"

Найголовнішими завданнями документа, згідно з "Основними положеннями" (розділ 1), є:

правове регулювання трудових відносин

правове регулювання відносин нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства

встановлення державних гарантій у сфері праці

забезпечення можливостей правового захисту й відновлення порушених прав та інтересів суб'єктів трудових відносин

При цьому правове регулювання трудових відносин ґрунтується на таких засадах:

свобода праці

заборона примусової праці та дитячої праці

рівність трудових прав

заборона дискримінації у сфері праці

забезпечення особам, які зазнали такої дискримінації, права на звернення до суду (щодо визнання факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування заподіяної шкоди)

забезпечення права працівників і роботодавців на свободу об'єднання для представництва та захисту своїх прав та інтересів (колективні переговори, колективні дії)

забезпечення права кожного працівника на належні, безпечні та здорові умови праці

Основними правовими принципами регулювання трудових відносин, згідно з кодексом, є такі:

забезпечення працівникам державних гарантій у сфері праці

забезпечення захисту та відновлення порушених прав суб'єктів трудових відносин

стабільність трудових відносин

забезпечення права чоловіків та жінок на рівну оплату за працю рівної цінності

гарантування працівникам своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати на рівні не нижче встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати

забезпечення права працівників на відпочинок

створення працівникам рівних можливостей для професійного зростання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

гарантування права на захист працівників від необґрунтованого звільнення

гарантування найвищого пріоритету захисту життя і здоров'я працівників

Коли роботодавцям можуть дозволити читати листування співробітників

У розділі ІІІ "Суб'єкти трудових відносин" (книги першої кодексу) є стаття 31 під назвою "Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних".

Згідно з нею, роботодавець може здійснювати моніторинг:

робочої кореспонденції працівника

та/або документів (файлів), створених на технічних (електронних) пристроях, що використовуються працівником для виконання трудових обов'язків

Зазначається, що такий моніторинг є "крайньою формою контролю роботодавця".

Уточнюється, що він може застосовуватися тільки за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов'язків.

"Про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об'єктивну необхідність його здійснення", - йдеться у документі.

Насамкінець наголошується, що здійснення моніторингу "не може порушувати право працівника на особисте та сімейне життя".