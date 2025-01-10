Роботодавцям можуть дозволити читати листування співробітників: що відомо

В Україні може з'явитися новий Трудовий кодекс, який змінить відносини роботодавців і найманих працівників.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
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Нещодавно Міністерство економіки пропонувало до громадського обговорення проект Трудового кодексу України.
Згідно з текстом документа, цей кодекс:
"Продовжуючи сторічну традицію кодифікації трудового законодавства, цей кодекс є новочасним етапом унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство", - йдеться у документі.
Громадський діяч та експерт із політичних питань Ігор Попов у своєму Facebook пояснив, що чинний нині в Україні кодекс є "спадкоємцем ще радянських трудових відносин".
"Його ідеологія - широкі права найманого працівника, в тому числі захист від додаткових доручень, наднормової роботи, складна процедура звільнення. Подібний підхід застосовується в більшості європейських країн", - розповів він.
Водночас проект нового кодексу, за словами Попова, пропонує реформувати трудові відносини "в сторону посилення прав роботодавця".
Допис Попова у Facebook (скриншот: facebook.com/igor.popov.5283)
В цілому новий Трудовий кодекс України складається із шести книг, які охоплюють основні аспекти трудових відносин:
Найголовнішими завданнями документа, згідно з "Основними положеннями" (розділ 1), є:
При цьому правове регулювання трудових відносин ґрунтується на таких засадах:
Основними правовими принципами регулювання трудових відносин, згідно з кодексом, є такі:
У розділі ІІІ "Суб'єкти трудових відносин" (книги першої кодексу) є стаття 31 під назвою "Моніторинг робочої кореспонденції працівника та інших даних".
Згідно з нею, роботодавець може здійснювати моніторинг:
Зазначається, що такий моніторинг є "крайньою формою контролю роботодавця".
Уточнюється, що він може застосовуватися тільки за умови неможливості застосування альтернативних способів контролю за виконанням працівником трудових обов'язків.
"Про запровадження моніторингу роботодавець повинен поінформувати працівника та обґрунтувати об'єктивну необхідність його здійснення", - йдеться у документі.
Насамкінець наголошується, що здійснення моніторингу "не може порушувати право працівника на особисте та сімейне життя".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Верховна Рада провалила закон про встановлення ознак трудових відносин.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: проект нового Трудового кодексу України, допис Ігоря Попова у Facebook, Федерація професійних спілок України.
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