Работодателям могут разрешить читать переписку сотрудников: что известно

В Украине может появиться новый Трудовой кодекс, который изменит отношения работодателей и наемных работников.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
Недавно Министерство экономики предлагало к общественному обсуждению проект Трудового кодекса Украины.
Согласно тексту документа, этот кодекс:
"Продолжая столетнюю традицию кодификации трудового законодательства, этот кодекс является современным этапом нормирования индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство", - говорится в документе.
Общественный деятель и эксперт по политическим вопросам Игорь Попов в своем Facebook объяснил, что действующий сейчас в Украине кодекс является "наследником еще советских трудовых отношений".
"Его идеология - широкие права наемного работника, в том числе защита от дополнительных поручений, сверхурочной работы, сложная процедура увольнения. Подобный подход применяется в большинстве европейских стран", - рассказал он.
В то же время проект нового кодекса, по словам Попова, предлагает реформировать трудовые отношения "в сторону усиления прав работодателя".
Публикация Попова в Facebook (скриншот: facebook.com/igor.popov.5283)
В целом новый Трудовой кодекс Украины состоит из шести книг, которые охватывают основные аспекты трудовых отношений:
Главнейшими задачами документа, согласно "Основным положениям" (раздел 1), являются:
При этом правовое регулирование трудовых отношений основывается на следующих аспектах:
Основными правовыми принципами регулирования трудовых отношений, согласно кодексу, являются следующие:
В разделе III "Субъекты трудовых отношений" (книги первой кодекса) есть статья 31 под названием "Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных".
Согласно ей, работодатель может осуществлять мониторинг:
Отмечается, что такой мониторинг является "крайней формой контроля работодателя".
Уточняется, что он может применяться только при условии невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей.
"О введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления", - говорится в документе.
В завершение отмечается, что осуществление мониторинга "не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь".
Напомним, ранее мы рассказывали, что Верховная Рада провалила закон об установлении признаков трудовых отношений.
Читайте также, как из-за дефицита кадров в агросекторе украинские женщины осваивают тракторы и комбайны.
При подготовке материала были использованы следующие источники: проект нового Трудового кодекса Украины, пост Игоря Попова в Facebook, Федерация профессиональных союзов Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.