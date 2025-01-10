Работодателям могут разрешить читать переписку сотрудников: что известно

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Что известно о новом Трудовом кодексе Украины

Недавно Министерство экономики предлагало к общественному обсуждению проект Трудового кодекса Украины.

Согласно тексту документа, этот кодекс:

раскрывает конституционные основы, которые провозглашают Украину демократическим, социальным и правовым государством

определяет правовые механизмы реализации права на труд, его защиты

подчеркивает баланс интересов работников и работодателей

"Продолжая столетнюю традицию кодификации трудового законодательства, этот кодекс является современным этапом нормирования индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство", - говорится в документе.

Общественный деятель и эксперт по политическим вопросам Игорь Попов в своем Facebook объяснил, что действующий сейчас в Украине кодекс является "наследником еще советских трудовых отношений".

"Его идеология - широкие права наемного работника, в том числе защита от дополнительных поручений, сверхурочной работы, сложная процедура увольнения. Подобный подход применяется в большинстве европейских стран", - рассказал он.

В то же время проект нового кодекса, по словам Попова, предлагает реформировать трудовые отношения "в сторону усиления прав работодателя".

Публикация Попова в Facebook (скриншот: facebook.com/igor.popov.5283)

Структура, задачи, основы и принципы нового кодекса

В целом новый Трудовой кодекс Украины состоит из шести книг, которые охватывают основные аспекты трудовых отношений:

Книга первая - "Общие положения"

Книга вторая - "Индивидуальные трудовые отношения"

Книга третья - "Коллективные трудовые отношения"

Книга четвертая - "Трудовые споры"

Книга пятая - "Безопасность и здоровье работников"

Книга шестая - "Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства"

Главнейшими задачами документа, согласно "Основным положениям" (раздел 1), являются:

правовое регулирование трудовых отношений

правовое регулирование отношений надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства

установление государственных гарантий в сфере труда

обеспечение возможностей правовой защиты и восстановления нарушенных прав и интересов субъектов трудовых отношений

При этом правовое регулирование трудовых отношений основывается на следующих аспектах:

свобода труда

запрет принудительного труда и детского труда

равенство трудовых прав

запрет дискриминации в сфере труда

обеспечение лицам, подвергшимся такой дискриминации, права на обращение в суд (о признании факта дискриминации и ее устранении, а также возмещении причиненного вреда)

обеспечение права работников и работодателей на свободу объединения для представительства и защиты своих прав и интересов (коллективные переговоры, коллективные действия)

обеспечение права каждого работника на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда

Основными правовыми принципами регулирования трудовых отношений, согласно кодексу, являются следующие:

обеспечение работникам государственных гарантий в сфере труда

обеспечение защиты и восстановления нарушенных прав субъектов трудовых отношений

стабильность трудовых отношений

обеспечение права мужчин и женщин на равную оплату за труд равной ценности

гарантирование работникам своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы на уровне не ниже установленного законом размера минимальной заработной платы

обеспечение права работников на отдых

создание работникам равных возможностей для профессионального роста, подготовки, переподготовки и повышения квалификации

обеспечение права на защиту работников от необоснованного увольнения

гарантирование наивысшего приоритета защиты жизни и здоровья работников

Когда работодателям могут разрешить читать переписку сотрудников

В разделе III "Субъекты трудовых отношений" (книги первой кодекса) есть статья 31 под названием "Мониторинг рабочей корреспонденции работника и других данных".

Согласно ей, работодатель может осуществлять мониторинг:

рабочей корреспонденции работника

и/или документов (файлов), созданных на технических (электронных) устройствах, используемых работником для выполнения трудовых обязанностей

Отмечается, что такой мониторинг является "крайней формой контроля работодателя".

Уточняется, что он может применяться только при условии невозможности применения альтернативных способов контроля за выполнением работником трудовых обязанностей.

"О введении мониторинга работодатель должен проинформировать работника и обосновать объективную необходимость его осуществления", - говорится в документе.

В завершение отмечается, что осуществление мониторинга "не может нарушать право работника на личную и семейную жизнь".