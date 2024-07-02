Роботодавцям дозволять звільняти працівників за порушення "правил поведінки": подробиці

Основне про проект закону

Проект закону №7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань було зареєстровано у Верховній Раді ще 5 вересня 2022 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Галина Третьякова, Сергій Швець, Анатолій Остапенко, Артем Чорноморов, Сергій Козир, Андрій Клочко та Ганна Лічман.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів під керівництвом Галини Третьякової.

Проект закону №7731 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

15 травня 2024 року законопроект було повернуто до ВРУ із пропозиціями президента і вже 4 червня - схвалено остаточно (після вето) 241 голосом.

26 червня очільник держави підписав документ, а 27 червня - проект закону було опубліковано в газеті "Голос України".

Згідно з прикінцевими положенням, закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування - 27 вересня 2024 року (крім пункту 2, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування).

Тим часом Кабінет міністрів повинен:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до закону

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом

Що змінює закон

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №7731 було розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів в умовах збройної агресії проти України.

"В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства. Особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроекті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні", - пояснив член комітету ВРУ нардеп Тарас Тарасенко.

За його словами, розроблені урядом детальні правила обов'язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.

Законопроект пропонує внести низку змін до Кодексу законів про працю України.

Частину 1 статті 40 "Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця" - доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України

невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації в частині положень, передбачених частиною другою статті 142 цього Кодексу

При цьому у статті 142 "Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про дисципліну" йдеться про те, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Вони затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

У деяких галузях економіки України для окремих категорій працівників діють статути й положення про дисципліну.

Доповнити частину 1 статті 46 "Відсторонення від роботи" й надати роботодавцям право відсторонення працівників від роботи за умови:

появи на роботі в нетверезому стані

появи на роботі у стані наркотичного або токсичного сп'яніння

відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони

проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об'єктів чи операторів критичної інфраструктури

в інших випадках, передбачених законодавством

При цьому відсторонення від роботи керівників підприємств, установ та організацій військовим командуванням допускається у випадках, визначених законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Статтю 142 (після частини першої) документ пропонує доповнити двома новими частинами такого змісту:

складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією

встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим

У Верховній Раді уточнили, що в цілому законопроектом пропонується обов'язкове введення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для держави та на об'єктах критичної інфраструктури.

Ці правила передбачатимуть: