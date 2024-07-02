Работодателям разрешат увольнять сотрудников за нарушение "правил поведения": подробности

Основное о проекте закона

Проект закона №7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов был зарегистрирован в Верховной Раде еще 5 сентября 2022 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Галина Третьякова, Сергей Швец, Анатолий Остапенко, Артем Черноморов, Сергей Козырь, Андрей Клочко и Анна Личман.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов под руководством Галины Третьяковой.

Проект закона №7731 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

15 мая 2024 года законопроект был возвращен в ВРУ с предложениями президента и уже 4 июня одобрен окончательно (после вето) 241 голосом.

26 июня глава государства подписал документ, а 27 июня - проект закона был опубликован в газете "Голос Украины".

Согласно заключительным положениям, закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования - 27 сентября 2024 года (кроме пункта 2, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования).

Тем временем Кабинет министров должен:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом

обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно правовых актов в соответствие с этим законом

Что изменяет закон

Согласно пояснительной записке, проект закона №7731 был разработан с целью урегулирования на законодательном уровне трудовых отношений для защиты национальных интересов в условиях вооруженной агрессии против Украины.

"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия. Особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут нанести ущерб предприятию или стране", - пояснил член комитета ВРУ нардеп Тарас Тарасенко.

По его словам, разработанные правительством детальные правила обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.

Законопроект предлагает внести ряд изменений в Кодекс законов о труде Украины.

Часть 1 статьи 40 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя" - дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины

невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации в части положений, предусмотренных частью второй статьи 142 настоящего Кодекса

При этом в статье 142 "Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине" говорится, что трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

Они утверждаются трудовыми коллективами по представлению работодателя и выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) на основе типовых правил.

В некоторых отраслях экономики для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.

Дополнить часть 1 статьи 46 "Отстранение от работы" и предоставить работодателям право отстранения работников от работы:

при появлении на работе в нетрезвом состоянии

при появлении на работе в состоянии наркотического или токсического опьянения

при отказе или уклонении от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране

при проведении служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов или операторов критической инфраструктуры

в других случаях, предусмотренных законодательством

При этом отстранение от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций военным командованием допускается в случаях, определенных Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Статью 142 (после части первой) документ предлагает дополнить двумя новыми частями следующего содержания:

составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, об обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией

установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным

В Верховной Раде уточнили, что в целом законопроектом предлагается обязательное введение правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства и на объектах критической инфраструктуры.

Эти правила будут предусматривать: