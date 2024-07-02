Работодателям разрешат увольнять сотрудников за нарушение "правил поведения": подробности

Недавно Верховная Рада преодолела вето президента Украины и приняла с учетом его предложений проект закона №7731 насчет установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте, а также что изменится в Украине после его вступления в силу.
Проект закона №7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов был зарегистрирован в Верховной Раде еще 5 сентября 2022 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов: Галина Третьякова, Сергей Швец, Анатолий Остапенко, Артем Черноморов, Сергей Козырь, Андрей Клочко и Анна Личман.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов под руководством Галины Третьяковой.
Проект закона №7731 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
15 мая 2024 года законопроект был возвращен в ВРУ с предложениями президента и уже 4 июня одобрен окончательно (после вето) 241 голосом.
26 июня глава государства подписал документ, а 27 июня - проект закона был опубликован в газете "Голос Украины".
Согласно заключительным положениям, закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования - 27 сентября 2024 года (кроме пункта 2, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования).
Тем временем Кабинет министров должен:
Согласно пояснительной записке, проект закона №7731 был разработан с целью урегулирования на законодательном уровне трудовых отношений для защиты национальных интересов в условиях вооруженной агрессии против Украины.
"В условиях войны необходимо создавать новые рамки для того, чтобы работодатели могли обеспечивать безопасность предприятия. Особенно это актуально для предприятий критической инфраструктуры. В принятом законопроекте мы прописали такие условия, при которых Кабмин сможет разработать правила увольнения работодателем лиц, если расследование выявило факты, которые могут нанести ущерб предприятию или стране", - пояснил член комитета ВРУ нардеп Тарас Тарасенко.
По его словам, разработанные правительством детальные правила обязательно будут согласовываться с Ассоциацией работодателей Украины и профсоюзами.
Законопроект предлагает внести ряд изменений в Кодекс законов о труде Украины.
Часть 1 статьи 40 "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя" - дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
При этом в статье 142 "Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине" говорится, что трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Они утверждаются трудовыми коллективами по представлению работодателя и выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) на основе типовых правил.
В некоторых отраслях экономики для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине.
Дополнить часть 1 статьи 46 "Отстранение от работы" и предоставить работодателям право отстранения работников от работы:
При этом отстранение от работы руководителей предприятий, учреждений и организаций военным командованием допускается в случаях, определенных Законом Украины "О правовом режиме военного положения".
Статью 142 (после части первой) документ предлагает дополнить двумя новыми частями следующего содержания:
В Верховной Раде уточнили, что в целом законопроектом предлагается обязательное введение правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для государства и на объектах критической инфраструктуры.
Эти правила будут предусматривать:
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам разрешат официально "жаловаться" на работодателей во время войны.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №7731, Кодекс законов о труде Украины.
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