Роботодавців зобов’яжуть платити за медогляд працівників певних категорій

Міністерство охорони здоров’я України розробило Порядок організації та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій. Платити за медогляд будуть роботодавці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект наказу, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок ( ФПУ ).

Згідно з проектом, до працівників певних категорій належать:

працівники, які працюють в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (шум, вібрація, забрудненість повітря робочої зони та робочих поверхонь шкідливими хімічними речовинами, іонізуючих та неіонізуючих випромінювань), важкості та напруженості трудового пронесу;

працівники які підпадають під вплив канцерогенів, мутагенів та/або біологічних агентів;

працівники, які зайняті на роботах, де є потреба в професійному доборі;

працівники віком до 21 року;

працівники, які мають змінний режим роботи із залученням до роботи у нічний час.

Згідно з порядком, попередній медогляд проводиться під час прийому на роботу. Періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд проводиться один раз на рік чи на два роки в залежності від виробництва.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за даними Держстату, станом на кінець 2021 року в Україні зареєстровано 834 тисяч штатних працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці.

Середня вартість за проходження обов’язкового медичного огляду одним працівником, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, становить 800 гривень.

Орієнтовна загальна сума витрачених коштів всіма роботодавцями на проходження обов’язкового медичного огляду складає 6,675 млрд гривень на рік.

За даними МОП та ВООЗ своєчасне проведення медичних оглядів, дозволяє знизити ризики виникнення (ускладнення) професійно-обумовлених захворювань на 14-16%. За розрахунками МОЗ, оцінки втрат від професійних захворювань, становлять близько 18 млрд гривень.

Нагадаємо, рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Станом на кінець квітня лише 47,6 тисячі громадян отримували допомогу.