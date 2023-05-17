Работодателей обязут платить за медосмотр работников определенных категорий

Министерство здравоохранения Украины разработало порядок организации и проведения обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий. Платить за медосмотр будут работодатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов ( ФПУ ).

Согласно протку, к работникам определенных категорий относятся:

работники, работающие в условиях действия вредных и опасных факторов производственной среды (шум, вибрация, загрязненность воздуха рабочей зоны и рабочих поверхностей вредными химическими веществами, ионизирующими и неионизирующими излучениями), тяжести и напряженности трудового проноса;

работники, подпадающие под влияние канцерогенов, мутагенов и/или биологических агентов;

работники, занятые на работах, где есть потребность в профессиональном отборе;

работники в возрасте до 21 года;

работники со сменным режимом с привлечением к работе в ночное время.

Согласно порядку, предварительный медосмотр проводится во время приема на работу. Периодический (в течение трудовой деятельности) медицинский осмотр проводится один раз в год или два года в зависимости от производства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по данным Госстата, по состоянию на конец 2021 года в Украине зарегистрировано 834 тысячи штатных работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

Средняя стоимость прохождения обязательного медицинского осмотра одним работником, занятым на работах с вредными условиями труда, составляет 800 гривен.

Ориентировочная общая сумма израсходованных средств всеми работодателями на прохождение обязательного медицинского осмотра составляет 6,675 млрд гривен в год.

По данным МОТ и ВОЗ своевременное проведение медицинских осмотров позволяет снизить риски возникновения (осложнения) профессионально-обусловленных заболеваний на 14-16%. По расчетам Минздрава, оценки потерь от профессиональных заболеваний составляют около 18 млрд гривен.

Напомним, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. По состоянию на конец апреля только 47,6 тысяч граждан получали помощь.