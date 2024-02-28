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Роботодавців зобов’язали індексувати зарплати українців на рівень інфляції

Україна, Середа 28 лютого 2024 11:01
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Роботодавців зобов’язали індексувати зарплати українців на рівень інфляції Фото: зарплати українців знову зобов’язані індексувати зарплати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роботодавці з 2024 року знову зобов’язані індексувати зарплати на рівень інфляції. Це передбачено статтею 39 закону "Про державний бюджет України на 2024 рік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держпраці.

Як зазначається в повідомленні, у 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам.

Згідно з законом про держбюджет, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

"Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється", - йдеться в повідомленні.

Зарплати та інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними ПФУ, середня зарплата, з якої сплачені страхові внески, зросла за 2023 рік на 7,0% до 14 308,46 гривень.

Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася - приблизно на 5%.

Дані ПФУ відрізняються від інформації Держстату, який публікує показники середньої зарплати штатних працівників.

За прогнозом уряду, у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%.

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

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