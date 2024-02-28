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Работодатели обязали индексировать зарплаты украинцев на уровень инфляции

Украина, Среда 28 февраля 2024 11:01
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Работодатели обязали индексировать зарплаты украинцев на уровень инфляции Фото: зарплаты украинцев снова обязаны индексировать зарплаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Работодатели с 2024 года снова обязаны индексировать зарплаты на уровень инфляции. Это предусмотрено статьей 39 закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гоструда.

Как говорится в сообщении, в 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы работникам.

Согласно закону о госбюджете, расчет индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом, начиная с 1 января 2024 года.

"Таким образом, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется", - говорится в сообщении.

Зарплаты и инфляция в Украине

Напомним, по данным ПФУ, средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, выросла за 2023 год на 7,0% до 14 308,46 гривен.

Однако среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась - примерно на 5%.

Данные ПФУ отличаются от информации Госстата, публикующего показатели средней зарплаты штатных работников.

По прогнозу правительства, в 2023 году номинальная зарплата составит 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%.

В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

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