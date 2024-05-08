Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування ВПО: як це зробити

Роботодавець може отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішніх переселенців (ВПО) під час воєнного стану і впродовж 30 днів після його скасування.

Компенсація надається у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Наразі це 8 тисяч гривень на місяць.

Роботодавці мають право отримувати компенсація за працевлаштованого ВПО протягом трьох місяців, проте, якщо переселенець має інвалідність, то протягом шести місяців.

Щоб отримати таку компенсацію, необхідно: