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Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: как это сделать

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Работодателям, которые трудоустраивают внутренних переселенцев, предусмотрена компенсация в размере 8 тысяч гривен. Эти средства можно потратить на оплату труда таких работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал правительства.

Работодатель может получить компенсацию расходов на оплату труда внутренних переселенцев (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.

Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного. Сейчас это 8 тысяч гривен в месяц.

Работодатели имеют право получать компенсация за трудоустроенного ВПЛ в течение трех месяцев, однако, если переселенец имеет инвалидность, то в течение шести месяцев.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:

  • трудоустроить переселенца на условиях трудовых договоров, в том числе по совместительству;
  • подать необходимые документы в центр занятости или через портал "Дія";
  • ждать результатов рассмотрения.

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