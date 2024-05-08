Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: как это сделать

Работодатель может получить компенсацию расходов на оплату труда внутренних переселенцев (ВПЛ) во время военного положения и в течение 30 дней после его отмены.

Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного. Сейчас это 8 тысяч гривен в месяц.

Работодатели имеют право получать компенсация за трудоустроенного ВПЛ в течение трех месяцев, однако, если переселенец имеет инвалидность, то в течение шести месяцев.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо: