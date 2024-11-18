Роботодавці транспорту закликали АРМА не забирати в УЗ арештовані вагони

Передача 18 тисяч вагонів, які належали державам-агресорам РФ та РБ, в управління невідомій компанії, загрожує економічній та національній безпеці України, а також несе численні ризики для залізничної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) до голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олени Думи, та міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Тому варто залишити ці вагони в управлінні Укрзалізниці, яка може ефективно ці вагони використовувати як для оборонних замовлень держави, так і для забезпечення бюджетних надходжень.

"ФРТУ просить призупинити конкурс на призначення управителя для вагонів, що належать державам-агресорам РФ та РБ, загальною кількістю 17 799 одиниць, переданих на відповідальне зберігання "Укрзалізниці", адже передача вагонів стороннім управителям може завдати значної шкоди економіці та національній безпеці України", - сказано у листі.

У ФРТУ підкреслили, що з моменту передачі вагонів УЗ ефективно забезпечує їх використання: надає можливість безперебійних перевезень для підприємств та закриває дефіцит рухомого складу, спричинений втратою вагонів на окупованих територіях.

"Держава опосередковано через УЗ вже більше двох років отримує надходження від використання вказаних вагонів за ринковими ставками, а також має суб’єкта, який ефективно розпоряджається майном, в тому числі - для забезпечення потреб держави у оборонних перевезеннях, фінансуванні соціального сегменту перевезень та стабільного функціонування ринку перевезень", - підкреслили у федерації.

Там наголосили: для української економіки та національної безпеки вкрай важливо, аби вагони залишались у розпорядженні УЗ, адже це дасть змогу забезпечити фінансову стабільність УЗ. Крім того, вагонний парк заарештованих вагонів критично важливий для перевезень палива (понад 50% паливних перевезень залізницею здійснюється цими вагонами), і матеріалів для потреб оборони України.

"Замінити ці вагони на інший рухомий склад наразі неможливо, а тому передача їх у руки стороннього управителя може спричинити логістичні перебої, що стане загрозою для забезпечення оборонних потреб країни", - підкреслили у ФРТУ.

У федерації також наголосили, що є підстави вважати, що сторонні управителі не будуть вкладати ресурси в ремонт та технічне обслуговування цих вагонів, а лише "докатають" їх до повної зношеності. Крім того, існує ризик втратити ці вагони взагалі.

"Передача вагонів стороннім управителям може створити умови для їх повернення колишнім власникам - компаніям з РФ та РБ, які володіли цими активами до арешту. Існує висока ймовірність, що деякі управителі організують виїзд вагонів з України під виглядом міжнародних перевезень, після чого вони не повернуться в Україну, а будуть незаконно повернуті попереднім власникам. Натомість УЗ жорстко контролює всі операції з переданими вагонами, аби не допустити такого розвитку подій", - вказано у листі.

З огляду на це, ФРТУ закликала владу призупинити проведення конкурсу на призначення управителя для вагонів держави-агресора, а також - звернутись до КМУ, щоб передати всі 17 799 вагонів в управління УЗ без конкурсних засад. Це дозволить зберегти економічну стабільність, підтримати національну безпеку та забезпечити надійність логістичних ланцюгів, що критично важливо для України в умовах воєнного стану.