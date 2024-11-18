Работодатели транспорта призвали АРМА не забирать в УЗ арестованные вагоны

Передача 18 тысяч вагонов, принадлежавших государствам-агрессорам РФ и РБ, в управление неизвестной компании угрожает экономической и национальной безопасности Украины, а также несет многочисленные риски для железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к главе Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елены Думы, и министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы. .

Поэтому следует оставить эти вагоны в управлении Укрзализныци, которая может эффективно использовать эти вагоны как для оборонных заказов государства, так и для обеспечения бюджетных поступлений.

"ФРТУ просит приостановить конкурс на назначение управляющего для вагонов, принадлежащих государствам-агрессорам РФ и РБ, общим количеством 17 799 единиц, переданных на ответственное хранение "Укрзализныци", ведь передача вагонов посторонним управляющим может нанести значительный ущерб экономике и национальной безопасности Украины" - сказано в письме.

В ФРТУ подчеркнули, что с момента передачи вагонов УЗ эффективно обеспечивает их использование: дает возможность бесперебойных перевозок для предприятий и закрывает дефицит подвижного состава, вызванный потерей вагонов на оккупированных территориях.

"Государство опосредовано через УЗ уже более двух лет получает поступления от использования указанных вагонов по рыночным ставкам, а также имеет субъекта, эффективно распоряжающегося имуществом, в том числе - для обеспечения потребностей государства в оборонных перевозках, финансировании социального сегмента перевозок и стабильного функционирования рынке перевозок", - подчеркнули в федерации.

Там подчеркнули: для украинской экономики и национальной безопасности крайне важно, чтобы вагоны оставались в распоряжении УЗ, ведь это позволит обеспечить финансовую стабильность УЗ. Кроме того, вагонный парк арестованных вагонов критически важен для перевозок топлива (свыше 50% топливных перевозок по железной дороге осуществляется этими вагонами) и материалов для нужд обороны Украины.

"Заменить эти вагоны на другой подвижной состав пока невозможно, а потому передача их в руки стороннего управляющего может повлечь за собой логистические перебои, что станет угрозой для обеспечения оборонных потребностей страны", - подчеркнули в ФРТУ.

В федерации также подчеркнули, что есть основания полагать, что посторонние управляющие не будут вкладывать ресурсы в ремонт и техническое обслуживание этих вагонов, а лишь "докатают" их до полного износа. Кроме того, существует риск потерять эти вагоны вообще.

"Передача вагонов посторонним управляющим может создать условия для их возвращения бывшим владельцам - компаниям из РФ и РБ, владевшим этими активами до ареста. Существует высокая вероятность, что некоторые управляющие организуют выезд вагонов из Украины под видом международных перевозок, после чего они не вернутся в Украину, а будут незаконно возвращены предыдущим владельцам. В то же время УЗ жестко контролирует все операции с переданными вагонами, чтобы не допустить такого развития событий", - указано в письме.

Учитывая это, ФРТУ призвала власти приостановить проведение конкурса на назначение управляющего для вагонов государства-агрессора, а также обратиться в КМУ, чтобы передать все 17 799 вагонов в управление УЗ без конкурсных устоев. Это позволит сохранить экономическую стабильность, поддержать национальную безопасность и поддержать национальную безопасность. обеспечить надежность логистических цепей, что критически важно для Украины в условиях военного положения.