Роботодавці розкрили плани щодо підвищення зарплат українцям у 2025 році

Майже 45% великих роботодавців, з чисельністю понад 250 осіб, планують підвищувати заробітну плату у 2025 році, 35 % - малі та середні роботодавці і 30% - мікропідприємства.



За секторами економіки спостерігається розподіл наступним чином: найбільший відсоток роботодавців, які планують підвищити зарплату, відслідковується в сільському господарстві - 51,7%, видобувній промисловості - 46,7%, переробній промисловості - 44,2%.

В свою чергу, найменший відсоток: в мистецтві, розвагах та спорті - 17%, державному управлінні - 18,2%, освіті - 24%

Найбільша частина роботодавців, які планують підвищення заробітної плати, спостерігається в таких областях: Житомирська область - 54,3%, Волинська область - 51,7%.



Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.