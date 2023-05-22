Роботодавці можуть отримати компенсації за працевлаштування переселенців: інструкція

Зокрема, передбачена компенсація на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО. Вона виплачується не більше 6 місяців (кожен непарний місяць протягом року). Умова - збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.

"Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (13 400 гривень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, у роботодавців є можливість отримати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування громадян, які набули статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

"Програма орієнтована на роботодавців, які в період воєнного стану працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. Ця компенсація виплачується щомісячно протягом 2 місяців у розмірі 6700 гривень за кожну працевлаштовану особу", - додали у Мінреінтеграції.

Для отримання компенсації роботодавцям необхідно подати до центру зайнятості заяву та копії підтверджувальних документів про прийняття на роботу ВПО, завірені в установленому порядку.