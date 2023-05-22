UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Роботодавці можуть отримати компенсації за працевлаштування переселенців: інструкція

Фото: Гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Роботодавці можуть отримати компенсації від держави за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, передбачена компенсація на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО. Вона виплачується не більше 6 місяців (кожен непарний місяць протягом року). Умова - збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати у 2 рази.

"Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (13 400 гривень)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, у роботодавців є можливість отримати компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування громадян, які набули статус ВПО після 24 лютого 2022 року.

"Програма орієнтована на роботодавців, які в період воєнного стану працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом. Ця компенсація виплачується щомісячно протягом 2 місяців у розмірі 6700 гривень за кожну працевлаштовану особу", - додали у Мінреінтеграції.

Для отримання компенсації роботодавцям необхідно подати до центру зайнятості заяву та копії підтверджувальних документів про прийняття на роботу ВПО, завірені в установленому порядку.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні.

Українці з жовтня 2021 року встигли скористатися понад 14,34 мільйона разів послугою електронного лікарняного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політикивиплати