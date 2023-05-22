RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работодатели могут получить компенсации за трудоустройство переселенцев: инструкция

Фото: Деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Работодатели могут получить компенсации от государства за трудоустройство внутри перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, предусмотрена компенсация на оплату труда за трудоустроенных зарегистрированных безработных среди ВПЛ. Она выплачивается в пределах 6 месяцев (каждый нечетный месяц в течение года). Условие - сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в 2 раза.

"Компенсация осуществляется в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не больше двух минимальных заработных плат (13 400 гривен)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у работодателей есть возможность получить компенсацию расходов на оплату труда за трудоустройство граждан, которые получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года.

"Программа ориентирована на работодателей, которые в период военного положения трудоустраивают внутренне перемещенных лиц на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе по совместительству. Эта компенсация выплачивается ежемесячно в течение 2 месяцев в размере 6700 гривен за каждую труд" , – добавили в Минреинтеграции.

Для получения компенсации работодателям необходимо подать в центр занятости заявление и копии подтверждающих документов о принятии на работу ВПЛ, заверенных в установленном порядке.

Напомним, что Пенсионный фонд автоматически назначит жилищные субсидии на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне.

Украинцы с октября 2021 успели воспользоваться более 14,34 миллиона раз услугой электронного больничного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикивиплати