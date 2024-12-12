Роботодавці готові платити більше: як змінилися зарплати у вакансіях через нестачу кадрів

На українському ринку праці зберігається високий попит на працівників багатьох галузей. Кількість вакансій стабільно зростає на відміну від активності шукачів, тому роботодавцям доводиться змагатися за спеціалістів.

Більше про те, як нестача кадрів впливає на зарплатні пропозиції, – в матеріалі РБК-Україна .

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Ситуація на ринку праці

Ринок праці України пропонує все більше роботи, але кількість вакансій та резюме непропорційна.

Хоча за останні місяці конкуренція серед шукачів пожвавилась, співвідношення кількості претендентів на одну вакансію виявилося нижчим навіть за показники 2021 року.

Найзатребуванішими залишаються робітничі спеціальності, вакансії у сфері обслуговування та роздрібній торгівлі. Такі дані наведено в інфляційному звіті Нацбанку України за підсумками ІІІ кварталу 2024 року.

На початку грудня 2024 в Україні налічується 224 тис. вакансій. У відповідь на запит РБК-Україна в Державній службі зайнятості розповіли, що за сферами діяльності найбільше роботи пропонують:

у торгівлі (42 тис. або 19% від загальної кількості всіх вакансій);

(42 тис. або 19% від загальної кількості всіх вакансій); у сфері маркетингу та реклами (35 тис. або 16%);

(35 тис. або 16%); у транспорті (23 тис. або 10%);

(23 тис. або 10%); у промисловості (17 тис. або 8%);

(17 тис. або 8%); у сфері фінансів та аудиту (17 тис. або 7%);

(17 тис. або 7%); у сфері кафе, ресторанів (14 тис. або 6%);

(14 тис. або 6%); у медицині (10 тис. або 5%).

Це пропозиції роботи з Єдиного порталу вакансій, який об’єднує дані ДСЗ та провідних українських сайтів пошуку роботи.

Фото: в Україні бракує працівників промислових виробництв (freepik.com)

При цьому в Службі зайнятості зазначають, що найбільша нестача працівників наразі спостерігається у переробній промисловості, на будівництві та в освіті.

Як роботодавці конкурують за фахівців

Через міграцію населення та мобілізацію військовозобов'язаних під час війни в Україні виникла нестача кадрів.

Штати багатьох підприємств залишаються недоукомплектованими. До того ж компанії очікують збереження дефіциту робочої сили та подальшого зростання конкуренції за працівників. Підвищення заробітної плати стало одним з інструментів цієї конкуренції.

У звіті НБУ йдеться, що дефіцит кадрів на ринку праці підживив зростання зарплат.

Так, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6%, номінальні – на 22,1%. Високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі.

В Нацбанку прогнозували, що наприкінці року реальні заробітні плати (з урахуванням інфляції) перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу.

Фото: зарплати підвищують на тлі нестачі кадрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Варто зазначити, що за даними Держстату, зарплата українців за підсумками ІІІ кварталу вже перевищила рівень 2021 року. Водночас прискорилася інфляція, що уповільнює зростання реальних доходів населення.

У кого зросли зарплати

Відповідаючи на питання, чи готові роботодавці пропонувати вищий рівень оплати для залучення працівників на тлі кадрового дефіциту, у ДСЗ зауважили, що середній розмір заробітної плати у поданих вакансіях дійсно зріс.

На Єдиному порталі вакансій станом на початок грудня цей показник досяг 22 тис. грн, що на 4 тис. грн більше, ніж на початок 2024 року.

Упродовж поточного року зростання середньої заробітної плати відбулося у більшості видів економічної діяльності, зокрема, у сферах:

енергетики (з 15 тис. до 22 тис. грн);

страхування (з 17 тис. до 24 тис. грн);

зв’язку (з 19 тис. до 26 тис. грн);

юриспруденції (з 18 тис. до 24 тис. грн);

медицини (з 17 тис. до 23 тис. грн);

автобізнесу (з 25 тис. до 31 тис. грн);

фінансів (з 17 тис. до 22 тис. грн).

При цьому у Службі зайнятості наголошують, що рівень заробітної плати працівника також великою мірою залежить від рівня його кваліфікації, від професійного досвіду, вміння працювати в особливих умовах.

Крім того, роботодавці часто готові пропонувати вищу зарплату за знання іноземної мови, володіння додатковими компетенціями тощо.

Cкриншот work.ua

За даними порталу Work.ua, середня зарплата по вакансіях в Україні за рік зросла на 22% і у грудні досягла 22,5 тис. грн.

Найбільше підвищили пропонований рівень оплати за посадою "керівник відділу контенту" (на 155% – до 70 тис. грн). У ортодонтів зарплата зросла на 90% (до 47,5 тис. грн), за вакансією продюсера – на 58% (до 45 тис. грн).

За популярними вакансіями продавця-консультанта підвищення за рік становить 23% (до 19 тис. грн), менеджера з продажу – на 20% (до 30 тис. грн), водія – 18% (до 29 тис. грн).

При підготовці використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, інформація з інфляційного звіту НБУ, дані порталу Work.ua.