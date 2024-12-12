Работодатели готовы платить больше: как изменились зарплаты в вакансиях из-за нехватки кадров
На украинском рынке труда сохраняется высокий спрос на работников многих отраслей. Количество вакансий стабильно растет в отличие от активности соискателей, поэтому работодателям приходится бороться за специалистов.
Больше о том, как недостаток кадров влияет на зарплатные предложения, – в материале РБК-Украина.
Содержание:
Ситуация на рынке труда
Рынок труда Украины предлагает все больше работы, но количество вакансий и резюме непропорционально.
Хотя за последние месяцы конкуренция среди соискателей оживилась, соотношение количества претендентов на одну вакансию оказалось даже ниже показателей 2021 года.
Востребованными остаются рабочие специальности, вакансии в сфере обслуживания и розничной торговли. Такие данные приведены в инфляционном отчете Нацбанка Украины по итогам ІІІ квартала 2024.
В начале декабря 2024 в Украине насчитывается 224 тыс. вакансий. В ответ на запрос РБК-Украина в Государственной службе занятости рассказали, что по сферам деятельности больше работы предлагают:
- в торговле (42 тыс. или 19% от общего количества всех вакансий);
- в сфере маркетинга и рекламы (35 тыс. или 16%);
- в транспорте (23 тыс. или 10%);
- в промышленности (17 тыс. или 8%);
- в сфере финансов и аудита (17 тыс. или 7%);
- в сфере кафе, ресторанов (14 тыс. или 6%);
- в медицине (10 тыс. или 5%).
Это предложения работы с Единого портала вакансий, на котором собраны данные ГСЗ и ведущих украинских сайтов поиска работы.
Фото: в Украине не хватает работников промышленных производств (freepik.com)
При этом в Службе занятости отмечают, что наибольшая нехватка работников на сегодня наблюдается в перерабатывающей промышленности, в строительстве и образовании.
Как работодатели конкурируют за специалистов
Из-за миграции населения и мобилизации военнообязанных во время войны в Украине возникла нехватка кадров.
Штаты многих предприятий остаются недоукомплектованными. К тому же компании ожидают сохранения дефицита рабочей силы и дальнейшего роста конкуренции за работников. Повышение заработной платы стало одним из инструментов этой конкуренции.
В отчете НБУ говорится, что дефицит кадров на рынке труда подпитывает рост зарплат.
Так, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,6%, номинальные – на 22,1%. Высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале.
В Нацбанке прогнозировали, что в конце года реальные заработные платы (с учетом инфляции) превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции за рабочую силу.
Фото: зарплаты повышают на фоне нехватки кадров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Следует отметить, что по данным Госстата, зарплата украинцев по итогам III квартала уже превысила уровень 2021 года. В то же время ускорилась инфляция, которая замедляет рост реальных доходов населения.
У кого выросли зарплаты
Отвечая на вопрос, готовы ли работодатели предлагать более высокий уровень оплаты для привлечения работников на фоне кадрового дефицита, в ГСЗ отметили, что средний размер заработной платы в подаваемых вакансиях действительно вырос.
На Едином портале вакансий по состоянию на начало декабря этот показатель достиг 22 тыс. грн, что на 4 тыс. грн больше, чем в начале 2024 года.
В течение года рост средней заработной платы произошел для большинства видов экономической деятельности, в частности, в сферах:
- энергетики (с 15 тыс. до 22 тыс. грн);
- страхования (с 17 тыс. до 24 тыс. грн);
- связи (с 19 тыс. до 26 тыс. грн);
- юриспруденции (с 18 тыс. до 24 тыс. грн);
- медицины (с 17 тыс. до 23 тыс. грн);
- автобизнеса (с 25 тыс. до 31 тыс. грн);
- финансов (с 17 тыс. до 22 тыс. грн).
При этом в Службе занятости подчеркивают, что уровень заработной платы работника также во многом зависит от уровня его квалификации, от профессионального опыта, умения работать в особых условиях.
Кроме того, работодатели часто готовы предлагать более высокую зарплату за знание иностранного языка, владение дополнительными компетенциями.
Cкриншот work.ua
Согласно данным портала Work.ua, средняя зарплата по вакансиям в Украине за год выросла на 22% и в декабре достигла 22,5 тыс. грн.
Больше всего повысили предлагаемый уровень оплаты по должности "руководитель отдела контента" (на 155% – до 70 тыс. грн). У ортодонтов зарплата выросла на 90% (до 47,5 тыс. грн), по вакансии продюсера – на 58% (до 45 тыс. грн).
По популярным вакансиям продавца-консультанта повышение за год составляет 23% (до 19 тыс. грн), менеджера по продажам – на 20% (до 30 тыс. грн), водителя – 18% (до 29 тыс. грн).
При подготовке использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, информация из инфляционного отчета НБУ, данные портала Work.ua.
Ранее мы подробно рассказывали о ситуации с нехваткой кадров в Украине и в каких отраслях вакансий больше, чем соискателей.
Напомним, агентство Fitch дало прогноз, что будет с экономикой, ценами и зарплатами в Украине.