Роботодавці більше не шукають цих спеціалістів: кому стало важче знайти роботу в Україні

Найбільше просіли клінінг і домашній персонал

Найгостріше зниження - у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Це коменданти, адміністратори хостелів, прибиральники, майстри з мийки, санітарки.

У 2021 році роботодавці розміщували майже 4 тисячі таких вакансій. У 2025-му - лише 198. Це падіння на 95%, яке фактично означає переформатування всього напряму.

HoReCa також змінюється

Готельно-ресторанний бізнес традиційно був серед сфер із високою кадровою потребою. Але війна, економічна турбулентність і зменшення туристичного потоку різко вплинули на нього: вакансій на кшталт піцайоло, кальянщиків, мангальників чи вантажників стало на 91% менше.

Подібна ситуація і з менеджерами в HoReCa - ринок скоротився майже вдесятеро.

Таксі, логістика, роздріб: попит падає

Ще одна помітна тенденція - різке скорочення пропозицій для таксистів. У 2021 році було майже 3 тисячі вакансій, нині - ледь понад 270. Це мінус 90%.

Логістика також просіла:

далекобійників шукають удвічі рідше,

товарознавців - майже вдвічі менше,

супервайзерів у торгівлі - у чотири рази менше.

Робітничі та офісні професії не виняток

Попит на низку спеціальностей теж помітно знижується:

кондитерів шукають на 69% рідше,

зварювальників - на 47%,

бухгалтерів - на 62%,

секретарів - на 41%,

менеджерів із продажу - на 48%.

Тобто скорочення стосується як "офісних", так і "робітничих" вакансій.

Чому це відбувається

Аналітики пояснюють тенденцію поєднанням кількох факторів:

автоматизація процесів,

зміна бізнес-пріоритетів,

скорочення витрат компаній,

загальна економічна невизначеність,

релокація бізнесу або закриття частини підприємств через війну.

Ринок праці фактично переформатовує попит. Частина професій втрачає актуальність, натомість зростають інші категорії - виробництво, логістика, торгівля з бронюванням, сезонні роботи, вакансії з гнучким графіком.

Фахівці прогнозують, що розвиток ринку залежатиме від темпів економічного відновлення та готовності компаній розширювати штати. Якщо ситуація стабілізується, деякі сфери можуть повернути втрачені позиції. Якщо ж ні - тенденція до скорочення може лише посилитися.