Роботодавці більше не шукають цих спеціалістів: кому стало важче знайти роботу в Україні

Український ринок праці продовжує перебудовуватися, і деякі зміни вже стають помітними навіть неозброєним оком. У кількох сферах кількість вакансій за останні чотири роки впала настільки різко, що деякі професії фактично "вимиваються" з ринку.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Найгостріше зниження - у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Це коменданти, адміністратори хостелів, прибиральники, майстри з мийки, санітарки.
У 2021 році роботодавці розміщували майже 4 тисячі таких вакансій. У 2025-му - лише 198. Це падіння на 95%, яке фактично означає переформатування всього напряму.
Готельно-ресторанний бізнес традиційно був серед сфер із високою кадровою потребою. Але війна, економічна турбулентність і зменшення туристичного потоку різко вплинули на нього: вакансій на кшталт піцайоло, кальянщиків, мангальників чи вантажників стало на 91% менше.
Подібна ситуація і з менеджерами в HoReCa - ринок скоротився майже вдесятеро.
Ще одна помітна тенденція - різке скорочення пропозицій для таксистів. У 2021 році було майже 3 тисячі вакансій, нині - ледь понад 270. Це мінус 90%.
Логістика також просіла:
Попит на низку спеціальностей теж помітно знижується:
Тобто скорочення стосується як "офісних", так і "робітничих" вакансій.
Аналітики пояснюють тенденцію поєднанням кількох факторів:
Ринок праці фактично переформатовує попит. Частина професій втрачає актуальність, натомість зростають інші категорії - виробництво, логістика, торгівля з бронюванням, сезонні роботи, вакансії з гнучким графіком.
Фахівці прогнозують, що розвиток ринку залежатиме від темпів економічного відновлення та готовності компаній розширювати штати. Якщо ситуація стабілізується, деякі сфери можуть повернути втрачені позиції. Якщо ж ні - тенденція до скорочення може лише посилитися.
Раніше РБК-Україна писало, що за 10 місяців 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж торік. Найчастіше шукали працівників у сфері торгівлі та послуг, зокрема підсобних робітників, продавців і водіїв.
Також ми розповідали, що в Україні стрімко зростає кількість вакансій із можливістю бронювання - за рік їх стало у вісім разів більше, особливо в робітничих спеціальностях. Найбільше пропозицій - у виробництві, будівництві, торгівлі та логістиці, а попит серед шукачів зріс ще швидше - у 16 разів.