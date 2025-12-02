UA

Роботодавці більше не шукають цих спеціалістів: кому стало важче знайти роботу в Україні

Фото: Співбесіда під час пошуку роботи (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Український ринок праці продовжує перебудовуватися, і деякі зміни вже стають помітними навіть неозброєним оком. У кількох сферах кількість вакансій за останні чотири роки впала настільки різко, що деякі професії фактично "вимиваються" з ринку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Найбільше просіли клінінг і домашній персонал

Найгостріше зниження - у сфері клінінгу та домашнього персоналу. Це коменданти, адміністратори хостелів, прибиральники, майстри з мийки, санітарки.

У 2021 році роботодавці розміщували майже 4 тисячі таких вакансій. У 2025-му - лише 198. Це падіння на 95%, яке фактично означає переформатування всього напряму.

HoReCa також змінюється

Готельно-ресторанний бізнес традиційно був серед сфер із високою кадровою потребою. Але війна, економічна турбулентність і зменшення туристичного потоку різко вплинули на нього: вакансій на кшталт піцайоло, кальянщиків, мангальників чи вантажників стало на 91% менше.

Подібна ситуація і з менеджерами в HoReCa - ринок скоротився майже вдесятеро.

Таксі, логістика, роздріб: попит падає

Ще одна помітна тенденція - різке скорочення пропозицій для таксистів. У 2021 році було майже 3 тисячі вакансій, нині - ледь понад 270. Це мінус 90%.

Логістика також просіла:

  • далекобійників шукають удвічі рідше,
  • товарознавців - майже вдвічі менше,
  • супервайзерів у торгівлі - у чотири рази менше.

Робітничі та офісні професії не виняток

Попит на низку спеціальностей теж помітно знижується:

  • кондитерів шукають на 69% рідше,
  • зварювальників - на 47%,
  • бухгалтерів - на 62%,
  • секретарів - на 41%,
  • менеджерів із продажу - на 48%.

Тобто скорочення стосується як "офісних", так і "робітничих" вакансій.

Чому це відбувається

Аналітики пояснюють тенденцію поєднанням кількох факторів:

  • автоматизація процесів,
  • зміна бізнес-пріоритетів,
  • скорочення витрат компаній,
  • загальна економічна невизначеність,
  • релокація бізнесу або закриття частини підприємств через війну.

Ринок праці фактично переформатовує попит. Частина професій втрачає актуальність, натомість зростають інші категорії - виробництво, логістика, торгівля з бронюванням, сезонні роботи, вакансії з гнучким графіком.

Фахівці прогнозують, що розвиток ринку залежатиме від темпів економічного відновлення та готовності компаній розширювати штати. Якщо ситуація стабілізується, деякі сфери можуть повернути втрачені позиції. Якщо ж ні - тенденція до скорочення може лише посилитися.

Раніше РБК-Україна писало, що за 10 місяців 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 400 тисяч вакансій, що на 14% більше, ніж торік. Найчастіше шукали працівників у сфері торгівлі та послуг, зокрема підсобних робітників, продавців і водіїв.

Також ми розповідали, що в Україні стрімко зростає кількість вакансій із можливістю бронювання - за рік їх стало у вісім разів більше, особливо в робітничих спеціальностях. Найбільше пропозицій - у виробництві, будівництві, торгівлі та логістиці, а попит серед шукачів зріс ще швидше - у 16 разів.

