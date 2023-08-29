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З Роботиного евакуювали всіх цивільних. ЗСУ повністю звільнили село від окупантів, - ОВА

Вівторок 29 серпня 2023 20:19
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З Роботиного евакуювали всіх цивільних. ЗСУ повністю звільнили село від окупантів, - ОВА Фото: українські військові (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Із звільненого від окупації села Роботине, що у Запорізькій області, евакуювали усіх цивільних громадян.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив перший замглави Запорізької ОВА Руслан Мовчан в ефірі телемарафону.

"На сьогодні Роботине повністю звільнене. Проведена повна евакуація місцевих жителів з села Роботине. На сьогодні цивільне населення повністю евакуйоване", - заявив він.

За словами Мовчана, до окупації у селі проживали майже 500 людей. Коли ж населений пункт був захоплений росіянами, там проживало близько 10 осіб. Село зазнало значних руйнувань.

Звільнення Роботиного

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.

Зазначимо, за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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