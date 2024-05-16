ua en ru
Чт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не Роботине. РФ активізувала штурми на півдні: названо найгарячіший напрямок

Україна, Четвер 16 травня 2024 08:45
UA EN RU
Не Роботине. РФ активізувала штурми на півдні: названо найгарячіший напрямок Фото: спікер ОК "Південь" Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська за минулу добу активізували штурми позицій ЗСУ на півдні. Найбільше - в районі Старомайорського Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Можна побачити, що вони активізують свої спроби, але вони безуспішні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика - 30. Здебільшого це Старомайорське (19 безуспішних штурмів), Кринки (7 штурмів) і чотири - Роботине. І до речі в інформаційному просторі в нас фігурує Роботине, хоча вони на Старомайорське більше спроб здійснюють", - розповів він.

Втрати ворога на півдні

Як зазначив Плетенчук, безуспішні штурми закінчилися тим, що у росіян втрати 130 військових, серед яких вбитими більше 60.

"З початком посилених спроб штурмів наших позицій, якісно змінився склад втрат, тобто збільшилась пропорція загиблих до поранених - з третини до половини", - констатував спікер.

За його словами, тиск росіян справді досить серйозний.

"Але це на фоні використання тих ресурсів, які і до цього там були присутні. Ознак створення наступальних угрупувань на нашому напрямку не спостерігається", - резюмував він.

Ситуація на фронті

Російські військові продовжують спроби наступу на Харківщині. На деяких напрямках окупанти мали певні тактичні успіхи.

Крім того, окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але там ситуація без змін. Російські війська продовжували наземні штурми на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки.

А ЗСУ нещодавно незначно просунулися на Сіверському напрямку, на північний схід від Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
Як не нарватися на штраф і не стати ухилянтом: топ-5 правил мобілізації в Україні
DAILY
Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Бій на виснаження. Як Путін готується до затяжної війни та "мілітаризує" Росію