Не Роботине. РФ активізувала штурми на півдні: названо найгарячіший напрямок

Російські війська за минулу добу активізували штурми позицій ЗСУ на півдні. Найбільше - в районі Старомайорського Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Можна побачити, що вони активізують свої спроби, але вони безуспішні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика - 30. Здебільшого це Старомайорське (19 безуспішних штурмів), Кринки (7 штурмів) і чотири - Роботине. І до речі в інформаційному просторі в нас фігурує Роботине, хоча вони на Старомайорське більше спроб здійснюють", - розповів він.

Втрати ворога на півдні

Як зазначив Плетенчук, безуспішні штурми закінчилися тим, що у росіян втрати 130 військових, серед яких вбитими більше 60.

"З початком посилених спроб штурмів наших позицій, якісно змінився склад втрат, тобто збільшилась пропорція загиблих до поранених - з третини до половини", - констатував спікер.

За його словами, тиск росіян справді досить серйозний.

"Але це на фоні використання тих ресурсів, які і до цього там були присутні. Ознак створення наступальних угрупувань на нашому напрямку не спостерігається", - резюмував він.

Ситуація на фронті

Російські військові продовжують спроби наступу на Харківщині. На деяких напрямках окупанти мали певні тактичні успіхи.

Крім того, окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але там ситуація без змін. Російські війська продовжували наземні штурми на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки.

А ЗСУ нещодавно незначно просунулися на Сіверському напрямку, на північний схід від Бахмута.