РФ без успіху наступає на Куп'янськ, але є просування окупантів біля Вовчанська: карти ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські війська продовжували тактичний наступ у напрямку Липців, що на північ від Харкова та на схід від Глибокого. Однак ЗСУ відбили атаки росіян на цих напрямках.

Окрім того, росіяни змогли просунутись поблизу Вовчанська (на північний схід від міста Харків). Там тривають міські бої, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються закріпитися в населеному пункт.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але там ситуація без змін. Російські війська продовжували наземні штурми на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки та Петропавлівки.

Росіяни заявили про просування біля Коломийчихи в бік Андріївки, але ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження. А ось в районі Кислівки діють частини російської 47-ї танкової дивізії.

Операція №3 - Донецька область

Українські сили нещодавно незначно просунулися в Сіверському напрямку, на північний схід від Бахмута. Дані свідчать про те, що українські сили нещодавно трохи просунулися в лісі між Веселим і Спірним. Російські війська продовжували наземні наступи на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського. Повідомляється, що підрозділи російської бригади "Олександр Невський" діють поблизу Соледару.

Росіяни продовжували штурм поблизу Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Повідомляється, що підрозділи російської 74-ї мотострілецької бригади діють поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки). Нещодавно росіяни незначно просунулися на захід від міста Донецьк, в межах Красногорівки.

Також росіяни продовжували наступ на південь від Великої Новосілки.

"Південна вісь"

Російська влада заявляла про нібито захоплення Роботиного, однак підтверджень цьому немає. Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Роботиного та Вербового. Повідомляється, що під Гуляйполем діють підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади.

15 травня тривали позиційні бої поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.

Ситуація на фронті

Як заявили у Генштабі ЗСУ, ситуація на фронті є складною. Росіяни і надалі використовують м'ясні штурми та атакують позиції ЗСУ. Свої сили Росія наразі концентрує на Куп’янському та Покровському напрямках.

Українським військовим вдалося частково витіснили російських окупантів із Вовчанська Харківської області.

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