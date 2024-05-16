Не Работино. РФ активизировала штурмы на юге: названо самое горячее направление

Российские войска за прошедшие сутки активизировали штурмы позиций ВСУ на юге. Больше всего - в районе Старомайорского Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Можно увидеть, что они активизируют свои попытки, но они безуспешны. Однако количество штурмов вчера было достаточно велико - 30. В основном это Старомайорское (19 безуспешных штурмов), Крынки (7 штурмов) и четыре - Работино. И, кстати, в информационном пространстве в нас фигурирует Работино, хотя они на Старомайорское больше попыток совершают", - рассказал он.

Потери врага на юге

Как отметил Плетенчук, безуспешные штурмы закончились тем, что у россиян потери 130 военных, среди которых убиты более 60.

"С началом усиленных попыток штурмов наших позиций, качественно изменился состав потерь, то есть увеличилась пропорция погибших к раненым - с трети до половины", - констатировал спикер.

По его словам, давление россиян действительно достаточно серьезное.

"Но это на фоне использования тех ресурсов, которые и до этого там присутствовали. Признаков создания наступательных группировок на нашем направлении не наблюдается", - резюмировал он.

Ситуация на фронте

Российские военные продолжают попытки наступления в Харьковской области. На некоторых направлениях оккупанты имели определенные тактические успехи.

Кроме того, оккупанты продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но там ситуация без изменений. Российские войска продолжали наземные штурмы к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и Петропавловки.

А ВСУ недавно незначительно продвинулись на Северском направлении, к северо-востоку от Бахмута.