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В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой: что не работает

Четверг 04 июля 2024 13:50
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В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой: что не работает Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 июля, в приложении "Киев Цифровой" произошел сбой, из-за чего невозможно приобрести билеты на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При попытке приобрести билет, приложение предупреждает о временном сбое в платежном сервисе.

Сейчас причина неисправности неизвестна.

В работе приложения &quot;Киев Цифровой&quot; произошел сбой: что не работает

Фото: в работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой (скриншот)

"Киев Цифровой"

"Киев Цифровой" - это мобильное приложение, разработанное для жителей и гостей Киева, которое призвано упростить жизнь в городе. С помощью этого приложения вы можете получать доступ к ряду городских услуг:

  • оплачивать проезд в общественном транспорте и покупать электронные билеты
  • оплачивать парковку
  • передавать показания счетчиков воды и газа
  • оплачивать коммунальные услуги
  • заказывать и получать административные услуги

Напомним, РБК-Украина писало о сбое, недавно произошедшем в приложении "Киев Цифровой" и работе онлайн-сервисов "Киевпасстранс".

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