В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой: что не работает

Сегодня, 4 июля, в приложении "Киев Цифровой" произошел сбой, из-за чего невозможно приобрести билеты на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При попытке приобрести билет, приложение предупреждает о временном сбое в платежном сервисе. Сейчас причина неисправности неизвестна. Фото: в работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой (скриншот) "Киев Цифровой" "Киев Цифровой" - это мобильное приложение, разработанное для жителей и гостей Киева, которое призвано упростить жизнь в городе. С помощью этого приложения вы можете получать доступ к ряду городских услуг: оплачивать проезд в общественном транспорте и покупать электронные билеты

оплачивать парковку

передавать показания счетчиков воды и газа

оплачивать коммунальные услуги

заказывать и получать административные услуги