В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой: что не работает
Сегодня, 4 июля, в приложении "Киев Цифровой" произошел сбой, из-за чего невозможно приобрести билеты на проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
При попытке приобрести билет, приложение предупреждает о временном сбое в платежном сервисе.
Сейчас причина неисправности неизвестна.
Фото: в работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой (скриншот)
"Киев Цифровой"
"Киев Цифровой" - это мобильное приложение, разработанное для жителей и гостей Киева, которое призвано упростить жизнь в городе. С помощью этого приложения вы можете получать доступ к ряду городских услуг:
- оплачивать проезд в общественном транспорте и покупать электронные билеты
- оплачивать парковку
- передавать показания счетчиков воды и газа
- оплачивать коммунальные услуги
- заказывать и получать административные услуги
Напомним, РБК-Украина писало о сбое, недавно произошедшем в приложении "Киев Цифровой" и работе онлайн-сервисов "Киевпасстранс".
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