У роботі месенджера WhatsApp стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з відправленням повідомлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.
Згідно з даними сервісу, наразі користувачі зіткнулись з проблемами:
Зокрема найбільше повідомлень про проблеми з роботою застосунку надходить від користувачів зі східної, західної та південної частини США.
Фото: у роботі WhatsApp стався масштабний збій (скріншот)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно масштабний збій стався й в роботі онлайн-банку monobank. Тоді ж користувачі не могли здійснити переказ коштів за реквізитами. Також не працював додаток.
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