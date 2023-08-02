В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector .

В частности, больше всего сообщений о проблемах с работой приложения поступает от пользователей из восточной, западной и южной части США.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно масштабный сбой произошел и в работе онлайн-банка monobank. Тогда же пользователи не могли осуществить перевод средств по реквизитам. Также не работало приложение.

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