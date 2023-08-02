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В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

Фото: в работе WhatsApp произошел масштабный сбой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В работе мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

Согласно данным сервиса, сейчас пользователи столкнулись с проблемами:

  • отправки сообщений - 67%;
  • работы приложения - 24%;
  • работы веб-сайта - 7%.

В частности, больше всего сообщений о проблемах с работой приложения поступает от пользователей из восточной, западной и южной части США.

Фото: в работе WhatsApp произошел масштабный сбой (скриншот)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно масштабный сбой произошел и в работе онлайн-банка monobank. Тогда же пользователи не могли осуществить перевод средств по реквизитам. Также не работало приложение.

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