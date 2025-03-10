У роботі Twitter стався збій: що відомо

У соціальній мережі X (раніше Twitter) стався збій. Користувачі скаржаться на проблеми з авторизацією й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector .

Користувачі жаліються на роботу мобільного застосунку, а також сайту. Також повідомляють про проблеми з авторизацією, спробою оновити стрічку новини, чи надіслати повідомлення.

Згідно з даними Downdetector, найбільше збої фіксуються на сході Сполучених Штатів Америки (США), втім, як пише The Independent, збій торкнувся усіх куточків Землі.

X (Twitter)

X (раніше Twitter) - це соціальна мережа та платформа для мікроблогінгу, яка дозволяє користувачам публікувати короткі текстові повідомлення, відомі як пости. Вона була заснована у 2006 році та швидко стала популярною завдяки можливості миттєвого обміну новинами, думками та мультимедійним контентом. У 2022 році компанію придбав Ілон Маск, після чого вона зазнала значних змін, включаючи перейменування на X у 2023 році.

У 2023-му The Washington Post писало, що політика Маска у соціальні мережі сприяла поширенню роспропаганди.

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