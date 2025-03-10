В работе Twitter произошел сбой: что известно

В социальной сети X (ранее Twitter) произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector .

Согласно данным Downdetector, больше всего сбои фиксируются на востоке Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, как пишет The Independent, сбой коснулся всех уголков Земли.

Фото: Downdetector (скриншот)

Пользователи жалуются на работу мобильного приложения, а также сайта. Также сообщают о проблемах с авторизацией, попыткой обновить ленту новости, или отправить сообщение.

X, в свою очередь, пока никак не комментировал ситуацию.