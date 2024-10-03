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У роботі Telegram стався збій

Фото: у Telegram стався збій 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У месенджері Telegram стався збій у четвер, 3 жовтня. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 14:00 (за київським часом).

Користувачі Telegram масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень. 

скриншот downdetector.com

При цьому також користувачі поскаржилися на повільну роботу застосунку Telegram, а також збої під час підключення до мережі.

скриншот downdetector.com

 

Telegram в Україні

Варто зазначити, що Telegram вважається найпопулярнішим месенджером та загалом інтернет-ресурсом в Україні. Довгий час в Україні точаться дискусії щодо обмеження Telegram-каналів в умовах війни. Головна причина таких розмов - занепокоєння через анонімність Telegram-каналів.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram шкідливим та загрозою національній безпеці.

Українським військовим та чиновникам заборонили використовувати Telegram на службових гаджетах.

Більше про те, чи несе Telegram загрозу і чому українцям рекомендують перейти на інші месенджери - у матеріалі РБК-Україна.

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