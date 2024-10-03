У роботі Telegram стався збій

Telegram в Україні

Варто зазначити, що Telegram вважається найпопулярнішим месенджером та загалом інтернет-ресурсом в Україні. Довгий час в Україні точаться дискусії щодо обмеження Telegram-каналів в умовах війни. Головна причина таких розмов - занепокоєння через анонімність Telegram-каналів.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав Telegram шкідливим та загрозою національній безпеці.

Українським військовим та чиновникам заборонили використовувати Telegram на службових гаджетах.

Більше про те, чи несе Telegram загрозу і чому українцям рекомендують перейти на інші месенджери - у матеріалі РБК-Україна.

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