В работе Telegram произошел сбой

Telegram в Украине

Стоит отметить, что Telegram считается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине. Долгое время в Украине идут дискуссии по ограничению Telegram-каналов в условиях войны. Главная причина таких разговоров - беспокойство из-за анонимности Telegram-каналов.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал Telegram вредным и угрозой национальной безопасности.

Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram на служебных гаджетах.

Больше о том, несет ли Telegram угрозу и почему украинцам рекомендуют перейти на другие мессенджеры - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.